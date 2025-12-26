США не обладают достаточными рычагами давления на Украину и ЕС

На встрече с членами РСПП Владимир Путин, по информации “Ъ”, «говорил о переговорном процессе с США и Украиной по поводу мирного плана. Он рассказывал про договоренности в Анкоридже, про план американской стороны и про то, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы. И что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. И что это — слабость».

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов полагает, что США «видимо ориентируются на позиции своих партнеров и не обладают достаточными рычагами, чтобы оказывать на них необходимое давление. Россия исходит из того, что они взяли на себя роль посредника и должны довести этот процесс до конца. Но мы не знаем конкретных деталей, они официально не обнародуются. Поэтому мы надеемся в этом режиме продолжить его дальше и объяснить, что у нас есть принципиальные пункты, в которых мы не готовы на компромисс. Кроме того, безусловно, в переговорный процесс вовлечены и европейцы, и Украина, и ситуация может меняться. Вряд ли можно надеяться на быстрое движение вперед и нахождение конечного варианта».

ПО мнению эксперта, «эта слабость американцев уже влияет на ход переговоров. Если бы они были более сильными игроками, мы бы давно уже пришли к урегулированию. А пока мы видим, что они не вполне способны к тому, чтобы добиться от европейцев и украинцев выполнения настойчивых предложений, которые необходимы, чтобы завершить конфликт. Возможно, это связано и с наличием разных точек зрения внутри американского истеблишмента - и в самой администрации и тем более в Конгрессе, где на Трампа тоже оказывают определенное давление. То есть, возвращаясь к первому вопросу, это еще и особенность американской политической системы. И с этими особенностями мы должны иметь дело и принимать их такими, какие они есть, но это не приблизит, конечно, окончание конфликта».