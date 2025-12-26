Удар по террористам, нефть в уме

ВС США нанесли удар по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Нигерии. Об этом заявил 25 декабря президент США Дональд Трамп.

"Сегодня вечером по моему приказу в качестве главнокомандующего США нанесли мощный и смертоносный удар по подонкам из числа боевиков ИГ в северо-западной Нигерии, которые жестоко убивали главным образом невинных христиан в масштабах, невиданных в течение многих лет и даже столетий", - написал глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети. "Я ранее предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, то им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло", - добавил Трамп. "Военное министерство осуществило ряд идеальных атак, которые под силу только США", - утверждал он. Американский лидер заверил, что "не позволит радикалам из числа исламских террористов процветать". Он добавил, что "мертвых террористов" будет "гораздо больше", если радикалы "продолжат убивать христиан".

Глава Пентагона Пит Хегсет в X выразил признательность властям Нигерии "за поддержку и сотрудничество". Коснувшись возможности новых ударов по боевикам ИГ, он отметил, что "продолжение последует", но не привел подробностей. В свою очередь Африканское командование ВС США сообщило в X, что операция была проведена "по запросу властей Нигерии". В результате атаки "были убиты несколько террористов из ИГ".

Трамп 1 ноября заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Он не раз говорил, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать. Нигерийские власти отвергали эти обвинения, заявляя, что характеристика африканской республики как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям и что такие оценки не принимают во внимание усилия ее правительства по защите свобод вероисповедания и совести для всех сограждан.

Ранее в декабре посол США в Нигерии Ричард Миллс встретился с главой МИД этой страны Юсуфом Туггаром, они обсудили сферы двустороннего сотрудничества. Американский конгрессмен Райли Мур в связи с этим заявил, что Вашингтон и Абуджа близки к достижению соглашения о стратегическом сотрудничестве в области безопасности с целью борьбы с терроризмом в федеративной республике.

Политический аналитик Павел Шипилин полагает, что «на самом деле удар по террористам в Нигерии - это не тема, это повод. Борьба с терроризмом для США не более чем повод. Но я обратил бы внимание, что американцы и Трамп сражаются и проявляют агрессию по отношению к странам, где есть нефть. В Нигерии нефти много, в Венесуэле нефти очень много, и именно поэтому выбирается повод борьбы с терроризмом и с наркокартелями. Американцы опять пытаются завладеть нефтяными месторождениями. Собственно в этом вся суть идеи Трампа сделать Америку снова великой, то есть получить как можно больше нефти. В этом мне кажется его главная цель».

В то же время эксперт считает, что «если мы говорим о реальном терроризме, а не выдуманном, то Россия заинтересована в сотрудничестве с США в этой области. Конечно, в Нигерии есть ИГ и понятно, что терроризм там тоже есть, и есть он во многих местах на Земле. Но американцы выбирают только те страны, где есть нефть, для вроде бы наведения порядка. Поэтому если говорить об авантюрах Трампа под эгидой борьбы с терроризмом, то Россия в этом принимать участия не будет. А если речь идет действительно о реальной борьбе с международным терроризмом, то в этом Россия крайне заинтересована и мы бы приветствовали любое взаимодействие в этой области».