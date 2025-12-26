Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 декабря 2025 / 11:58
Политика
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58

Проведение на Украине легитимного референдума невозможно, а все разговоры Владимира Зеленского об этом - фарс. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По мнению политика, ставить территориальный вопрос во главу угла совершенно нерационально хотя бы потому, что фронт все время движется, и принцип "стоим там, где стоим" работать не может. Референдум, по его словам, - это очередной бред Зеленского, который "придумал очередную отмазку, чтобы обелить себя, заявляя, что территориальные вопросы нужно решать только на всеукраинском референдуме, поскольку тут необходимы изменения в конституции".

"Вот как воевать, так это он сам принимает решение, а как отдавать территории, то пусть народ берет на себя ответственность. Однако все разговоры про референдум - чистый фарс, в реальности легитимный референдум провести невозможно", - написал он в своей статье на медиаплатформе "Смотрим. ру".

Медведчук обратил внимание, что вопрос об изменении территории Украины решается действительно исключительно всеукраинским референдумом, это прописано в статье 73 раздела III Конституции Украины. Он пояснил, что существует определенный алгоритм действий и ряд условий для проведения такого плебисцита.

Однако, продолжил он, на сегодняшний день следовать букве конституции невозможно ввиду следующих факторов: референдум нельзя проводить до отмены военного положения, из-за "нелегитимности Зеленского, который после окончания срока президентских полномочий с 21 мая 2024 г. утратил право подписания законов, принятых Верховной радой Украины, в том числе законов о ратификации международного договора об изменении территории Украины и о внесении изменений в Конституцию Украины" и, наконец, невозможности обеспечения явки на референдуме, которая должна составить не менее 50% избирателей, включенных в Государственный реестр избирателей.

В связи с последним условием Медведчук напомнил о заявлении Зеленского, что он не собирается допускать к выборам украинских граждан, находящихся на территории РФ. "Таким образом, он лишает миллионы граждан их законных избирательных прав. Без участия в референдуме или выборах граждан Украины, находящихся на территории Российской Федерации, нельзя признать легитимными их результаты. Поэтому Зеленский снова пытается цинично врать. Основной его задачей является уничтожение и отсечение нелояльного ему электората от избирательных процессов в стране, - указал политик. - Поэтому, пока банда Зеленского при власти, решить вопросы войны и мира путем выборов или референдумов не представляется возможным".

