26 декабря 2025
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Общество
Стала доступна к просмотру специальная серия "Простоквашино" с Путиным
26 декабря 2025 / 10:20
Стала доступна к просмотру специальная серия "Простоквашино" с Путиным
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Новогодняя серия мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год" стала доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает ТАСС. Эпизод посвящен главным традициям зимнего праздника, в ней появляется персонаж президента РФ Владимира Путина.

Согласно сюжету серии, пока семья Дяди Федора готовится к встрече Нового года, между Шариком и Матроскиным вспыхивает очередной спор. Кот сомневается в том, что новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В поисках истины друзья отправляются на Красную площадь, где их ждет неожиданная встреча.

Серию уже можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, в ближайшие дни она также выйдет на телеканалах "Мульт", "Солнце" и "Мультиландия".

