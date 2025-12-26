Новогодняя серия мультсериала "Простоквашино" под названием "Настоящий Новый год" стала доступна к просмотру в онлайн-кинотеатре Okko, сообщает ТАСС. Эпизод посвящен главным традициям зимнего праздника, в ней появляется персонаж президента РФ Владимира Путина.

Согласно сюжету серии, пока семья Дяди Федора готовится к встрече Нового года, между Шариком и Матроскиным вспыхивает очередной спор. Кот сомневается в том, что новогоднее обращение президента выходит в прямом эфире. В поисках истины друзья отправляются на Красную площадь, где их ждет неожиданная встреча.

Серию уже можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, в ближайшие дни она также выйдет на телеканалах "Мульт", "Солнце" и "Мультиландия".