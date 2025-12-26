Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
Курс рубля сегодня "отвязался" от цены на нефть, это подтверждает тезис о том, что страна больше не является "мировой бензоколонкой". На это обратил внимание глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".
"Раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть. Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только ориентированной на энергетические ресурсы страной", - отметил он.