Экономика
Потанин отметил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"
26 декабря 2025 / 10:41
Потанин отметил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Курс рубля сегодня "отвязался" от цены на нефть, это подтверждает тезис о том, что страна больше не является "мировой бензоколонкой". На это обратил внимание глава "Интерроса", президент "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Раньше курс рубля очень сильно коррелировал с ценой на нефть. Сейчас он отвязался от нефти. И это хорошо. Это подтверждает тезис о том, что наша страна уже давно перестала быть мировой бензоколонкой, а становится более высокотехнологичной, не только ориентированной на энергетические ресурсы страной", - отметил он. 

