Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе

Центр общественных связей ФСБ России показал видео задержания 18-летней девушки, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны в Ставрополе, сообщает ТАСС.

На кадрах запечатлен момент задержания, взрывное устройство, видеозаписи с телефона задержанной и ее допрос. Задержанная рассказала об указаниях, которые ей давал украинский куратор и признала вину.

Согласно информации ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. При попытке реализации преступного замысла ее задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ.