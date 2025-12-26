Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 13:16
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Москва
26 декабря 2025 / 13:16
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Происшествия / Подрывная деятельность против России
Безопасность
Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе
26 декабря 2025 / 10:59
Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе
© Федеральная служба безопасности России/ТАСС

Центр общественных связей ФСБ России показал видео задержания 18-летней девушки, которая после обмана телефонными мошенниками готовила теракт против офицера Минобороны в Ставрополе, сообщает ТАСС.

На кадрах запечатлен момент задержания, взрывное устройство, видеозаписи с телефона задержанной и ее допрос. Задержанная рассказала об указаниях, которые ей давал украинский куратор и признала вину. 

Согласно информации ФСБ, она собиралась закрепить полученное от украинских силовиков самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте на одном из автомобилей, припаркованных вблизи войсковой части. При попытке реализации преступного замысла ее задержали с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч. 3 ст. 223.1 (незаконные изготовление взрывчатых веществ) УК РФ. 

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
10:59
Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе
10:41
Потанин отметил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"
10:20
Стала доступна к просмотру специальная серия "Простоквашино" с Путиным
20:59
Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты в Израиль
20:45
Юлия Меньшова прокомментировала смерть матери
20:30
Карл III призвал хранить моральные ценности ветеранов Второй мировой войны
20:15
Президент назначил Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии
19:59
Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России
19:45
НАП: Нигер решил запретить выдачу виз гражданам США
19:30
Мосгорсуд обязал Долину освободить квартиру в Хамовниках
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения