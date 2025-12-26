Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Алаудинов: Зеленский делает все, чтобы отдалить наступление мира
26 декабря 2025 / 11:15
© AP Photo/ Peter Dejong/ТАСС

Владимир Зеленский делает все, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. Соответствующую точку зрения изложил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Зеленский делает все для того, чтобы мирный договор между Россией и Украиной не был заключен. Вроде бы он и не отказывается от переговоров для того, чтобы на него не разозлился президент США Дональд Трамп. И одновременно он выдвигает такие пункты, которые действительно являются неприемлемыми для нашего государства. То есть, по его плану получается, что ни один из пунктов целей, которые мы ставили перед началом СВО, не будет достигнут", - указал Алаудинов.

По его словам, цель Зеленского - не отказывать США, "но и в то же самое время выдвигать такие условия, которые для России являются невыполнимыми".

В среду Зеленский представил журналистам план, включающий 20 пунктов, который Украина якобы обсуждала на переговорах в Соединенных Штатах. Он, в частности, содержит такие пункты: численность ВСУ фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время; безъядерный статус Украины; гарантии безопасности Киеву по образцу статьи 5 договора НАТО; членство Украины в ЕС; введение в школах Украины образовательных программ, которые способствуют толерантности к разным культурам; свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы; обмен пленными по формуле "всех на всех"; проведение президентских выборов. Кроме того, есть пункты по вопросам территорий и ЗАЭС, однако по ним Вашингтон и Киев не достигли компромисса.

