Маск: Брюссель перестал быть бельгийским городом

Брюссель перестал быть бельгийским городом. Соответствующую точку зрения выразил американский предприниматель Илон Маск, комментируя статистику, приведенную блогером Марио Науфолом, согласно которой на сегодняшний день около трех четвертей детей в бельгийской столице неевропейского происхождения.

"Столица Бельгии больше не бельгийская", - указал он в соцсети X.