Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 14:35
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны Цена на серебро обновила исторический максимум
Москва
26 декабря 2025 / 14:35
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
26 декабря 2025 / 11:58
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 декабря демонстрирует положительную динамику. Курс юаня к рублю снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,95% и торговались на уровне 2 739,86 и 1 108,2 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 6,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,96 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 738,97 пункта (+0,92%), индекс РТС составлял 1 107,84 пункта (+0,92%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 11 рублей (-2,75 копейки).

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны
12:45
Цена на серебро обновила исторический максимум
12:31
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
12:15
Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели
11:58
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:42
Маск: Брюссель перестал быть бельгийским городом
11:15
Алаудинов: Зеленский делает все, чтобы отдалить наступление мира
10:59
Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе
10:41
Потанин отметил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"
10:20
Стала доступна к просмотру специальная серия "Простоквашино" с Путиным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения