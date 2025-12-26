Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 26 декабря демонстрирует положительную динамику. Курс юаня к рублю снижается.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 0,95% и торговались на уровне 2 739,86 и 1 108,2 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 6,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,96 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 738,97 пункта (+0,92%), индекс РТС составлял 1 107,84 пункта (+0,92%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 11 рублей (-2,75 копейки).