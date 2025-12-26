Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели

Шестидневка будет иметь негативные последствия для россиян, в Госдуме не обсуждают ее введение. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Я с уважением отношусь к бывшему руководителю Роспотребнадзора, нашему бывшему коллеге по Думе Геннадию Онищенко, который выступил за шестидневку, но полагаю, что, разумеется, этого делать нельзя. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить", - указал он.

Парламентарий отметил, что сегодня если человек работает шесть дней вместо пяти, то дополнительный день ему оплачивают по двойному тарифу, либо выделяют дополнительный выходной. "Если предлагается сделать шестидневную рабочую неделю, то обычная оплата, никакого двойного тарифа. Это неправильно, это падение заработка. И вообще, в комитете эта тема не обсуждается, соответствующего законопроекта нет", - сказал он.

Нилов обратил внимание, что в Госдуме, напротив, есть проекты законов о сокращении рабочего дня до шести часов в день или о сокращении рабочей пятницы. "Поэтому это мнение, его можно обсуждать, но я такую позицию не разделяю", - добавил он.