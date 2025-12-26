Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 14:35
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны Цена на серебро обновила исторический максимум
Москва
26 декабря 2025 / 14:35
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели
26 декабря 2025 / 12:15
Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели
© Арина Антонова/ ТАСС

Шестидневка будет иметь негативные последствия для россиян, в Госдуме не обсуждают ее введение. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Я с уважением отношусь к бывшему руководителю Роспотребнадзора, нашему бывшему коллеге по Думе Геннадию Онищенко, который выступил за шестидневку, но полагаю, что, разумеется, этого делать нельзя. Мы, наоборот, должны стремиться к тому, чтобы люди меньше работали, больше тратили время на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг. Это будет продлевать жизнь, это будет положительно влиять на демографию, на то, чтобы люди меньше болели. И постепенно мы к этому будем приходить", - указал он.

Парламентарий отметил, что сегодня если человек работает шесть дней вместо пяти, то дополнительный день ему оплачивают по двойному тарифу, либо выделяют дополнительный выходной. "Если предлагается сделать шестидневную рабочую неделю, то обычная оплата, никакого двойного тарифа. Это неправильно, это падение заработка. И вообще, в комитете эта тема не обсуждается, соответствующего законопроекта нет", - сказал он.

Нилов обратил внимание, что в Госдуме, напротив, есть проекты законов о сокращении рабочего дня до шести часов в день или о сокращении рабочей пятницы. "Поэтому это мнение, его можно обсуждать, но я такую позицию не разделяю", - добавил он. 

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:59
Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны
12:45
Цена на серебро обновила исторический максимум
12:31
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
12:15
Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели
11:58
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
11:42
Маск: Брюссель перестал быть бельгийским городом
11:15
Алаудинов: Зеленский делает все, чтобы отдалить наступление мира
10:59
Показаны кадры задержания готовившей теракт против офицера МО в Ставрополе
10:41
Потанин отметил, что Россия перестала быть "мировой бензоколонкой"
10:20
Стала доступна к просмотру специальная серия "Простоквашино" с Путиным
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения