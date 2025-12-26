Российские военнослужащие за прошедшую неделю освободили восемь населенных пунктов, в том числе в течение последних суток - Косовцево в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе решительных действий взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. На харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики (ДНР)", - указали в российском оборонном ведомстве.

В течение недели подразделения группировки войск "Центр" также освободили населенный пункт Светлое в ДНР. А подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области, информировали в МО РФ.