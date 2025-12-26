Цена на серебро обновила исторический максимум

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
© Юрий Смитюк/ТАСС
Цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $75 за тройскую унцию.
По состоянию на 04:04 мск, стоимость серебра демонстрировала рост на 4,87% и торговалась на уровне $75,175 за тройскую унцию. К 04:24 мск цена на драгметалл ускорила рост до $75,355 за тройскую унцию (+5,12%).
Вместе с тем фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на отметке в $4 548,5 за тройскую унцию (+0,96%), свидетельствуют данные торговой площадки.