Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит необходимости в том, чтобы Европейский союз стал независимым от Соединенных Штатов в вопросах обороны.

"Вполне логично, что мы шаг за шагом берем на себя больше ответственности за оборону Европы, но на одной стороне с США, которые полностью поддерживают НАТО, остаются в альянсе и в Европе", - сказал он в интервью агентству DPA. "Когда речь идет о Европе и НАТО, то это больше, чем ЕС", - подчеркнул Рютте.

В этой связи он напомнил о решениях летнего саммита НАТО в Гааге, на котором члены военного блока условились увеличить расходы на оборону до 5% от их ВВП к 2035 году. "Я думаю, что на сегодняшний день это один из самых крупных внешнеполитических успехов президента США Дональда Трампа", - указал генсек.

Некоторое время назад глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз) высказал мнение, что Евросоюз больше не может положиться на США и призвал превратить сообщество в "европейскую НАТО".