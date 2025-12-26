ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 78% (без изменений за неделю), по мнению 79% опрошенных россиян (минус 2 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 19 по 22 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 52% респондентов (минус 2 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% сограждан (минус 1 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 4%.