26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Экономика
Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей
26 декабря 2025 / 13:31
Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей
© Евгений Мессман/ ТАСС

Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей. Лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль, на оборотной - появился теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу, сообщает ТАСС.

"При разработке банкноты мы приняли во внимание предпочтения наших граждан, которые голосовали за памятники и достопримечательности Приволжского округа. Здесь мы видим Волгу - главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост с ажурными судоходными пролетами. И, разумеется, летящий по волнам "Метеор", справа представлен Дворец земледельцев", - отметил в ходе пресс-конференции зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

14:16
Мирзиёев заявил, что Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
13:58
SANA: жертвами взрыва в мечети в Хомсе стали пять человек
13:45
Рябков считает неадекватным рождественское обращение Зеленского
13:31
Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей
13:14
ФОМ: о доверии Путину заявили 78% опрошенных россиян
12:59
Рютте не считает, что ЕС должен стремиться к независимости от США в вопросах обороны
12:45
Цена на серебро обновила исторический максимум
12:31
Российские ВС за неделю освободили восемь населенных пунктов
12:15
Нилов выступил против введения в России шестидневной рабочей недели
11:58
Российский рынок акций растет на открытии основной торговой сессии
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
