Банк России представил обновленную банкноту в 1 тыс. рублей. Лицевая сторона осталась без изменений, на ней изображен Нижегородский кремль, на оборотной - появился теплоход на подводных крыльях "Метеор", Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу, сообщает ТАСС.

"При разработке банкноты мы приняли во внимание предпочтения наших граждан, которые голосовали за памятники и достопримечательности Приволжского округа. Здесь мы видим Волгу - главный символ, который объединяет многие регионы Приволжского федерального округа. Через Волгу раскинулся Саратовский автомобильный мост с ажурными судоходными пролетами. И, разумеется, летящий по волнам "Метеор", справа представлен Дворец земледельцев", - отметил в ходе пресс-конференции зампредседателя ЦБ Сергей Белов.