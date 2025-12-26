Рябков считает неадекватным рождественское обращение Зеленского

Рождественская речь Владимира Зеленского свидетельствует о неадекватности киевского режима. Такой оценкой поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью программе "60 минут", комментируя обращение Зеленского по случаю католического Рождества.

"Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень много о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии могут приниматься соответствующие решения в Киеве", - отметил замглавы МИД РФ.

Отрывок интервью Рябкова показан в эфире телеканала "Россия-1". В своем обращении Зеленский заявил, что намерен предлагать альтернативы плану США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Он отметил, что сегодня "один из самых трудных моментов" в истории Украины, и пожаловался на давление. Кроме того, Зеленский попытался остановить раскол, который наблюдается в Верховной раде на фоне коррупционного скандала, назвав происходящее в парламенте "срачем" и "политическим игрищами".