SANA: жертвами взрыва в мечети в Хомсе стали пять человек

Не менее 5 человек погибли и 21 пострадал при взрыве в мечети города Хомс - административного центра одноименной провинции Сирии. Об этом заявил агентству SANA директор управления по оказанию скорой медицинской помощи Минздрава республики Наджиб ан-Наасан.

По его словам, "число погибших увеличилось до 5 человек, а получивших ранения - до 21". Ранее сообщалось о трех погибших и пяти раненых.

Согласно данным властей, в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб во время пятничной молитвы сдетонировало взрывное устройство. Ранее стало известно, что теракт совершил смертник, проникший внутрь мечети.

В городе Хомс введены повышенные меры безопасности. К настоящему моменту ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность за теракт.