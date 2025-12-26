Мирзиёев заявил, что Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта

Узбекистан отправит в космос искусственный спутник и первого космонавта. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием к парламенту и согражданам.

"Впервые в истории независимого Узбекистана мы ведем работы по запуску искусственного спутника в космос и первого узбекского космонавта, гражданина нашей страны", - отметил он.

Глава государства выразил уверенность, что это даст мощный импульс научному и технологическому развитию страны, а также выведет национальное развитие на новый уровень.

Ранее стало известно, что Узбекистан и Китай во взаимодействии разрабатывают спутник дистанционного зондирования Samarkand-2028 с модулем искусственного интеллекта. Кроме того, в 2028 году Узбекистан станет первой страной Центральной Азии, где состоится Международный конгресс астронавтики, мероприятие пройдет в Самарканде.