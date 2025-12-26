Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Определена самая желанная профессия среди зумеров в 2025 году Кремль не знает, отражает ли заявление Подоляка про выборы точку зрения Киева
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 350 беспилотников ВСУ
26 декабря 2025 / 14:29
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 7 ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 4 реактивных беспилотных летательных аппарата и 1 350 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 217 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 728 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 080 единиц специальной военной автомобильной техники.

16:15
Определена самая желанная профессия среди зумеров в 2025 году
15:59
Кремль не знает, отражает ли заявление Подоляка про выборы точку зрения Киева
15:45
Рябков: Россия не намерена бегать за Европой ради диалога на высшем уровне
15:30
В Госдуме призвали сделать 30 декабря сокращенным рабочим днем
15:17
Edna: 32% опрошенных жителей России знают пароли своих родных
14:59
ЮАР призывает помешать США устанавливать правила участия во встречах G20
14:45
Президент РФ выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой
14:29
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 350 беспилотников ВСУ
14:16
Мирзиёев заявил, что Узбекистан отправит в космос первый спутник и космонавта
13:58
SANA: жертвами взрыва в мечети в Хомсе стали пять человек
