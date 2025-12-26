Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 350 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 7 ракет Storm Shadow, 21 управляемую авиабомбу и 1 350 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, 8 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", 4 реактивных беспилотных летательных аппарата и 1 350 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 217 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 728 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 080 единиц специальной военной автомобильной техники.