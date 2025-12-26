Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Президент РФ выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой
26 декабря 2025 / 14:45
Президент РФ выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем послании глава государства назвал Алентову искренним, душевно щедрым и обаятельным человеком.

"Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути", - указал он.

Путин также отметил, что светлая память об актрисе сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и поклонников ее "самобытного дарования".

