Общество
Президент РФ выразил соболезнования родным и близким Веры Алентовой
26 декабря 2025 / 14:45
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В своем послании глава государства назвал Алентову искренним, душевно щедрым и обаятельным человеком.
"Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути", - указал он.
Путин также отметил, что светлая память об актрисе сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и поклонников ее "самобытного дарования".