Политика
ЮАР призывает помешать США устанавливать правила участия во встречах G20
26 декабря 2025 / 14:59
ЮАР призывает помешать США устанавливать правила участия во встречах G20
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС

ЮАР призывает помешать США устанавливать правила участия во встречах Группы двадцати (G20) и отстранять от них страны по своему усмотрению. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел и сотрудничества республики Анна Танди Морака в беседе с ТАСС.

"Страны - участницы G20 не должны допустить создания ошибочного прецедента, при котором отдельное государство будет выбирать и решать, приглашать ли ему одного из основателей Группы двадцати. Мы не должны позволить США сейчас в одностороннем порядке решать, кто должен участвовать в мероприятиях "двадцатки", а кто - нет. Сегодня задача членов Группы двадцати - внести свой вклад в разрешение этой ситуации и вступиться за Южную Африку", - указала она.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился не приглашать представителей ЮАР на мероприятия по линии Группы двадцати, которые пройдут в 2026 году в штате Флорида, а также прекратить финансовую поддержку этой страны.

Танди Морака обратила внимание, что ЮАР "с самого начала своего председательства в G20 всегда приглашала американских представителей на мероприятия по различным трекам, вплоть до саммита". "Именно США решили не присутствовать на них в том формате, в котором мы ожидали", - отметила она.

Саммит "двадцатки" прошел 22-23 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Участие в нем принимали все страны G20 за исключением США. 

США заняли место председателя в Группе двадцати с 1 декабря 2025 года. Ожидается, что саммит "двадцатки" в 2026 году примет Флорида. 

