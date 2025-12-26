Edna: 32% опрошенных жителей России знают пароли своих родных

Около трети россиян знают пароли от аккаунтов членов своих семей - это мера безопасности на случай, если родственникам потребуется помощь. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Edna, передает ТАСС.

Отмечается, что люди в большинстве (43%) беспокоятся из-за кибермошенничества не за себя, а за родных - детей и родителей. Пароли родных знают 32% из 2 150 респондентов, часть учит (более 40%) близких цифровой гигиене, или, по меньшей мере, всегда обсуждает (62%) ее в кругу семьи.

Вместе с тем россияне назвали правила, по которым каждый из них действует в сети: 87% не переходят по незнакомым ссылкам, 82% игнорируют звонки неизвестных. Более 60%, если снимают трубку, сразу обрывают разговор, если на линии - незнакомец. Еще 70% не отправляют персональные данные в мессенджерах.