В Госдуме призвали сделать 30 декабря сокращенным рабочим днем

Российским компаниям следует дать своим сотрудникам возможность во вторник, 30 декабря, уйти раньше с работы как в сокращенный рабочий день. Такое мнение выразил депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Николай Новичков в беседе с ТАСС.

Последний рабочий день уходящего года - 30 декабря - будет полным, так как примыкает хоть и к нерабочему, но не официальному праздничному дню.

"Надо всех отпустить с работы раньше, как это предусмотрено в режиме короткого рабочего дня. Пусть это будет новогодним подарком работодателей россиянам", - считает Новичков. По его словам, Новый год - самый семейный праздник, и люди должны пораньше вернуться домой.

Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной - понедельник и вторник, 29 и 30 декабря. Новогодние праздники в этот раз будут одними из самых длинных за последние годы и продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.