26 декабря 2025 / 17:38
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Политика
Рябков: Россия не намерена бегать за Европой ради диалога на высшем уровне
26 декабря 2025 / 15:45
Рябков: Россия не намерена бегать за Европой ради диалога на высшем уровне
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

У России нет дискомфорта от отсутствия контактов с Европой на высшем уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, безусловно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но у нас нет от этого дискомфорта. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно, да и не нужно", - указал он в интервью программе "60 минут".

По словам замглавы МИД, как только Европа осознает необходимость диалога, РФ будет готова его выстраивать.

"Нам известна их позиция, и она постоянно звучит с трибуны такого органа, к примеру, как Европарламент, где, по-моему, уже от антироссийского угара дышать совершенно нечем. Когда кто-то из них поймет, что возможна альтернатива и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, дело не станет, мы откликнемся на всех уровнях", - отметил он.

Отрывок интервью Рябкова показан в эфире телеканала "Россия-1".

