Политика
Кремль не знает, отражает ли заявление Подоляка про выборы точку зрения Киева
26 декабря 2025 / 15:59
© Михаил Синицын/ ТАСС
Москва не знает, в какой степени заявление советника президента Украины Михаила Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражает официальную позицию Киева. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Я не знаю, в какой степени слова Подоляка отражают официальную точку зрения Киева. Каких-то заявлений со стороны Киева по этому поводу мы не слышали", - отметил представитель Кремля, комментируя слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение президентских выборов.