Определена самая желанная профессия среди зумеров в 2025 году

Самой желанной профессией среди представителей поколения Z в России в 2025 году стал менеджер по продажам. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования hh.ru и строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг", передает ТАСС. На втором месте по популярности оказалась должность администратора, третьем - официанта и бариста.

"Самой желанной профессией среди зумеров в 2025 году стал менеджер по продажам - о такой работе мечтали 638 тыс. человек. Второе место заняли вакансии администраторов (441 тыс. резюме), а третье - официанты и бариста (251 тыс. соискателей)", - следует из материалов исследования.

За ними по популярности идут продавцы (248 тыс. резюме), упаковщики (211 тыс.), дизайнеры (209 тыс.) и помощники руководителей (189 тыс.). Операторами call-центра готовы были работать 182 тыс. человек, еще 175 тыс. зумеров рассматривали профессию учителя, 166 тыс. - водителя, а маркетологами хотели стать 157 тыс. соискателей.

Отмечается, что единственной руководящей позицией в топ-20 резюме зумеров стала должность руководителя проекта.