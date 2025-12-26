Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Политика
Политика
МИД РФ: отношения России с союзниками выведены на новый уровень
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Россия вывела отношения с рядом союзников и партнеров в 2025 году на новый уровень. Соответствующее сообщение об основных внешнеполитических итогах года распространил МИД РФ.

"Значимым шагом к укреплению общего пространства обороны Союзного государства России и Белоруссии стало вступление в силу договора о гарантиях безопасности, предполагающего взаимные обязательства по защите суверенитета и конституционного строя наших стран, неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства с задействованием всех имеющихся сил и средств. Новое качество приобрели отношения с КНДР, которая в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве оказала союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и внесла значительный вклад в создание условий для возвращения региона к мирной жизни", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Подчеркивается, что новый этап в отношениях с Ираном ознаменовало подписание и вступление в силу договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. "Государственные визиты президента РФ Владимира Путина в Таджикистан и Киргизию открыли новые перспективы для продвижения политического диалога, торговых и инвестиционно-производственных связей, гуманитарного сотрудничества с этими странами. В рамках государственного визита президента Казахстана в Россию подписана декларация о переходе российско-казахстанских отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. По итогам состоявшегося в Душанбе второго саммита в формате Россия - Центральная Азия принят План совместных действий на 2025-2027 годы", - обратили внимание в министерстве.

На Смоленской площади констатировали осязаемые результаты в деле внешнеполитической поддержки интеграционных процессов на Евразийском континенте. "Расширен круг внешних партнеров Евразийского экономического союза. При деятельном участии России заключены соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ, временное торговое соглашение с Монголией, соглашение о свободной торговле с Индонезией. Началась реализация преференциального торгового соглашения с Ираном", - уточнили в МИД РФ.

