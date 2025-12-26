Путин и Трамп вошли в топ-5 самых упоминаемых личностей во Франции

Во французских СМИ в 2025 году чаще всего упоминались президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Как сообщила газета Ouest-France со ссылкой на анализ платформы по мониторингу СМИ Tagaday, американский лидер занял первую строчку, его российский коллега расположился на четвертой позиции.

Отмечается, что имя Трампа упоминалось более чем в 947 тыс. материалов, что в среднем составило 113 раз за час. Такая популярность президента США, согласно публикации, связана с его стратегией постоянного присутствия в медиапространстве, рядом принятых им решений и ответных реакций на них.

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался на второй строчке, набрав немногим больше 871 тыс. ссылок. Он уступил первенство впервые за 12 лет ведения такой статистики, которая отслеживает упоминания 17 тыс. известных людей и охватывает более 38 тыс. материалов телевидения, радио, печатных и интернет-изданий.

Пятерку лидеров замыкают экс-премьер Франции Франсуа Байру, президент РФ Владимир Путин и бывший глава МВД Франции Брюно Ретайо. Действующий премьер-министр страны Себастьен Лекорню стал шестым.

Вместе с тем в топ-30 самых упоминаемых личностей вошли американский бизнесмен Илон Маск (11 место), капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе (13 место) и французская певица Санта (19 место).