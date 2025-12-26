Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 19:10
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
Число жертв взрыва в мечети в Хомсе увеличилось до восьми В Росгвардии назвали самые частые преступления в период новогодних праздников
Москва
26 декабря 2025 / 19:10
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Путин и Трамп вошли в топ-5 самых упоминаемых личностей во Франции
26 декабря 2025 / 16:45
Путин и Трамп вошли в топ-5 самых упоминаемых личностей во Франции
© Александр Казаков/ ТАСС

Во французских СМИ в 2025 году чаще всего упоминались президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Как сообщила газета Ouest-France со ссылкой на анализ платформы по мониторингу СМИ Tagaday, американский лидер занял первую строчку, его российский коллега расположился на четвертой позиции.

Отмечается, что имя Трампа упоминалось более чем в 947 тыс. материалов, что в среднем составило 113 раз за час. Такая популярность президента США, согласно публикации, связана с его стратегией постоянного присутствия в медиапространстве, рядом принятых им решений и ответных реакций на них.

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался на второй строчке, набрав немногим больше 871 тыс. ссылок. Он уступил первенство впервые за 12 лет ведения такой статистики, которая отслеживает упоминания 17 тыс. известных людей и охватывает более 38 тыс. материалов телевидения, радио, печатных и интернет-изданий.

Пятерку лидеров замыкают экс-премьер Франции Франсуа Байру, президент РФ Владимир Путин и бывший глава МВД Франции Брюно Ретайо. Действующий премьер-министр страны Себастьен Лекорню стал шестым.

Вместе с тем в топ-30 самых упоминаемых личностей вошли американский бизнесмен Илон Маск (11 место), капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе (13 место) и французская певица Санта (19 место).

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
17:30
Число жертв взрыва в мечети в Хомсе увеличилось до восьми
17:15
В Росгвардии назвали самые частые преступления в период новогодних праздников
16:59
Казахстан планирует создать собственную ракету-носитель к 2030 году
16:45
Путин и Трамп вошли в топ-5 самых упоминаемых личностей во Франции
16:33
МИД РФ: отношения России с союзниками выведены на новый уровень
16:15
Определена самая желанная профессия среди зумеров в 2025 году
15:59
Кремль не знает, отражает ли заявление Подоляка про выборы точку зрения Киева
15:45
Рябков: Россия не намерена бегать за Европой ради диалога на высшем уровне
15:30
В Госдуме призвали сделать 30 декабря сокращенным рабочим днем
15:17
Edna: 32% опрошенных жителей России знают пароли своих родных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения