Казахстан планирует создать собственную ракету-носитель к 2030 году

Казахстанские ученые планируют разработать ракету-носитель сверхлегкого класса к 2030 году. С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

"Наша собственная казахстанская разработка - это ракета-носитель сверхлегкого класса, программа до 2030 года. Мы поэтапно развиваем эту программу, чтобы создать собственную ракету-носитель для независимого выхода в космос, а это уже признаки космической державы", - отметил он при общении с журналистами.

Мадиев напомнил, что в Казахстане есть объединение научных институтов, которые работают по программе разработки такой ракеты-носителя до 2030 года. Планируемое ранее в республике испытание первой метеорологической ракеты "станет одним из этапов продвижения собственной ракеты-носителя сверхлегкого класса", указал он.