В Росгвардии назвали самые частые преступления в период новогодних праздников

Одно из самых распространенных преступлений в новогодние праздники - это кража в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом рассказал начальник управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко при общении с журналистами.

"В период новогодних праздников совершаются преступления, связанные с состоянием алкогольного и наркотического опьянения, это какие-то хулиганские действия и кражи. Но они могут быть совершенно разные. Бывают кражи системные, когда за вашим автомобилем наблюдают, выстраивают определенные планы. Здесь же более серьезные преступления, поэтому нужно быть очень внимательным к своему имуществу и обращать внимание на мелкие детали", - указал он.

Романенко также обратил внимание, что воры часто используют схемы. "Могут ниточки привязывать, обращать внимание, открывалась ли дверь. Конечно, могут использовать какие-то внешние факторы, на то, что находится рядом с окнами, балконы, козырьки, здания, деревья. Поэтому если вы надолго уезжаете и еще не поставили квартиру под охрану, то вам нужно попросить соседей или родственников, чтобы присматривали за квартирой и своевременно реагировали", - добавил он.