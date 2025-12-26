Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Число жертв взрыва в мечети в Хомсе увеличилось до восьми
26 декабря 2025 / 17:30
© AP Photo/ Manu Brabo/ТАСС

Число погибших при взрыве в мечети города Хомс в Сирии увеличилось до восьми человек. Об этом информировало МВД арабской республики. Ранее сообщалось о 5 погибших, еще более 20 человек пострадали.

"Бойцы сил внутренней безопасности прибыли на место происшествия и установили кордоны вокруг мечети, проводится операция по поиску преступников, причастных к взрыву", - сказано в заявлении ведомства, сообщает газета Al Watan.

Отмечается, что сотрудники службы гражданской обороны проводят восстановительные работы внутри здания, которому нанесен материальный урон.

По предварительным данным, в шиитской мечети имама Али в квартале Вади-Захаб во время пятничной молитвы сдетонировало взрывное устройство.

К настоящему времени ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственности за этот террористический акт.

Хомс, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, считается третьим по численности городом Сирии и важным промышленным центром. До начала в 2011 году внутреннего конфликта в Сирии в нем проживало 1,8 млн человек, в том числе представители религиозных меньшинств - христиане и алавиты. 

