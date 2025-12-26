В Госдуме призвали не задавать детям домашние задания в предновогодние дни

Школы должны гибко подходить к вопросам учебной нагрузки и не задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом. Соответствующую точку зрения изложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

"Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя. А уже 12 января все включатся в работу и учебу", - полагает он.

Чернышов отметил, что подобное решение не должно приниматься "сверху", а должно идти от директоров школ и педагогов, которые "реально оценивают усталость детей в конце года, чувствуют настроение родителей и лучше любого чиновника способны найти разумный баланс".

"Вопрос новогодней учебной нагрузки - как раз тот случай, где нужно доверять профессионализму и здравому смыслу на местах. Разумеется, учебный процесс важен. Но также важны и семейные ценности, и возможность для детей проникнуться атмосферой праздника", - заключил депутат.