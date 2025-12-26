Путин отметил, что характер ведения боевых действий в рамках СВО постоянно меняется

Характер и способы ведения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) постоянно меняются. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.

"Во время специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий", - подчеркнул глава государства.