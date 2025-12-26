Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
Безопасность
Путин отметил, что характер ведения боевых действий в рамках СВО постоянно меняется
26 декабря 2025 / 17:59
© Михаил Метцель/Пресс-офис президента России/ТАСС
Характер и способы ведения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО) постоянно меняются. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.
"Во время специальной военной операции постоянно меняются характер, форма и способы ведения боевых действий", - подчеркнул глава государства.