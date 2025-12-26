Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 20:41
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
Слуцкий подверг критике идею шестидневной рабочей недели Долина намерена освободить квартиру в Хамовниках до 5 января
Москва
26 декабря 2025 / 20:41
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
На Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших в 2025 году судов
26 декабря 2025 / 18:16
На Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших в 2025 году судов
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Росморречфлот поднял 14 затонувших судов за 2025 год в акваториях морских портов на Дальнем Востоке. Это на девять судов больше, чем было запланировано.

"В 2025 году в акваториях морских портов на Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших судов, которые создают угрозу безопасности мореплавания и представляют риск загрязнений экосистемы", - указали в ведомстве.

Отмечается, что Росморречфлот во взаимодействии с регионами выступает основным исполнителем проекта. Работы осуществлялись на Камчатке, Сахалине и в Приморье.

"Больше всего затонувших судов подняли на Сахалине - 10 судов", - говорится в сообщении. В их числе - танкер "Виктория" длиной 50 м, который находился на скальной отмели в акватории морского порта Невельск.

В 2026 году соответствующие работы намечены на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморье, Якутии и Магаданской области. 

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
18:45
Слуцкий подверг критике идею шестидневной рабочей недели
18:29
Долина намерена освободить квартиру в Хамовниках до 5 января
18:16
На Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших в 2025 году судов
17:59
Путин отметил, что характер ведения боевых действий в рамках СВО постоянно меняется
17:45
В Госдуме призвали не задавать детям домашние задания в предновогодние дни
17:30
Число жертв взрыва в мечети в Хомсе увеличилось до восьми
17:15
В Росгвардии назвали самые частые преступления в период новогодних праздников
16:59
Казахстан планирует создать собственную ракету-носитель к 2030 году
16:45
Путин и Трамп вошли в топ-5 самых упоминаемых личностей во Франции
16:33
МИД РФ: отношения России с союзниками выведены на новый уровень
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения