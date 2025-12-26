На Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших в 2025 году судов

Росморречфлот поднял 14 затонувших судов за 2025 год в акваториях морских портов на Дальнем Востоке. Это на девять судов больше, чем было запланировано.

"В 2025 году в акваториях морских портов на Дальнем Востоке ликвидировали 14 затонувших судов, которые создают угрозу безопасности мореплавания и представляют риск загрязнений экосистемы", - указали в ведомстве.

Отмечается, что Росморречфлот во взаимодействии с регионами выступает основным исполнителем проекта. Работы осуществлялись на Камчатке, Сахалине и в Приморье.

"Больше всего затонувших судов подняли на Сахалине - 10 судов", - говорится в сообщении. В их числе - танкер "Виктория" длиной 50 м, который находился на скальной отмели в акватории морского порта Невельск.

В 2026 году соответствующие работы намечены на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в Приморье, Якутии и Магаданской области.