Долина намерена освободить квартиру в Хамовниках до 5 января

Певица Лариса Долина обещала Полине Лурье освободить квартиру в Хамовниках до 5 января. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"Долина через своего адвоката передала нам информацию о том, что она готова освободить квартиру до 5 января 2026 года", - сказала Свириденко. По ее словам, сама Лурье просит артистку сделать это до 30 декабря.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была аннулирована судами нижестоящих инстанций. Согласно решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть.

В августе прошлого года появились сообщения о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.