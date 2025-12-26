Слуцкий подверг критике идею шестидневной рабочей недели

Введение шестидневной рабочей недели не решит экономических проблем страны, вместо этого необходимо повышать производительность труда и зарплату. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с ТАСС.

Он отметил, что в ЛДПР выступают против инициативы академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, который ранее выступил за переход на шестидневку, ссылаясь на ее потенциальную пользу для экономики и отсутствие негативного влияния на здоровье граждан. "России нужна экономика высокой производительности, а не шестидневка", - считает Слуцкий.

"Вместо улучшения условий труда и повышения зарплаты работающим россиянам предлагается еще сильнее закрутить гайки - работая больше, но получая столько же. ЛДПР не допустит попыток превратить наших граждан в крепостных, вынужденных пахать без отдыха. Мы на стороне тех, кто живет своим трудом, а значит - за справедливую нагрузку, за семью, за право на нормальную жизнь", - подчеркнул он.

По словам политика, чрезмерные рабочие нагрузки негативно сказываются на здоровье и психологическом состоянии людей. Вместе с тем "у каждого человека есть семья, дети, свои интересы и обязанности вне работы, а также увлечения и хобби", добавил он.