Путин констатировал кратное увеличение востребованного в СВО вооружения

С 2022 года производство особо востребованных образцов вооружения в зоне специальной военной операции (СВО) кратно выросло. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания по госпрограмме вооружения.

"По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе СВО продукции и изделий в текущем году увеличилось кратно. Могу сказать для справки, производство бронетанкового вооружения выросло в 2,2 раза, легкобронированная техника (БМП, БТР) - в 3,7 раза, военная авиационная техника - в 4,6 раза", - указал он.

Кроме того, по словам главы государства, в 12,5 раза увеличилось производство техники связи и радиоэлектронной борьбы. Средств индивидуальной бронезащиты - почти в 18 раз, средств поражения и боеприпасов - более чем в 22 раза. "Вот это все результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул российский лидер.