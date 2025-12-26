Израиль признал Сомалиленд в качестве независимого государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о признании Республики Сомалиленд в качестве независимого и суверенного государства. Соответствующее сообщение распространила канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Премьер-министр сегодня объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд Абдирахман Мохамед Абдуллахи подписали совместную декларацию. Эта декларация соответствует духу "Авраамовых соглашений", подписанных по инициативе президента США Дональда Трампа", - сказано в заявлении.

Отмечается, что Израиль "намерен незамедлительно укрепить отношения с Республикой Сомалиленд посредством широкого сотрудничества в областях сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики".

Как заявил Саар, "в соответствии с решением Нетаньяху и Абдуллахи сегодня Израиль и Сомалиленд подписали соглашение о взаимном признании и установлении полноценных дипотношений, которое предполагает назначение послов и открытие посольств". Слова министра приводит пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали на берегу Красного моря, в 1991 году в одностороннем порядке провозгласил независимость, до сих пор не получив международного признания.