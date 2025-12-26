Россия намерена модернизировать ядерную триаду

Госпрограмма вооружения на 2027-2036 годы подразумевает модернизацию ядерной триады и формирование универсальной системы ПВО. Об этом сказано в материалах Кремля к совещанию у президента по новой госпрограмме.

"Особое внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники", - следует из справки.

Государственная программа вооружения - это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом РФ каждые пять лет. Срок действия программы составляет 10 лет. Она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности РФ. На декабрь текущего года рассчитаны параметры ГПВ на 2027-2036 годы.

Программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и основывается на опыте реальных боевых действий. Среди целей ГПВ системное переоснащение армии в условиях актуальных вызовов.