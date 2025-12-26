Веру Алентову похоронят 29 декабря рядом с Меньшовым

Народная артистка РФ Вера Алентова будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом со ссылкой на Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сообщает ТАСС.

"Прощание состоится 29 декабря в Театре Пушкина, после чего Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем", - говорится в сообщении.

Церемония прощания начнется в 11:00 мск в Театре Пушкина.