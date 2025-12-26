Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
26 декабря 2025 / 11:19
26 декабря 2025 / 11:15
Общество
Веру Алентову похоронят 29 декабря рядом с Меньшовым
26 декабря 2025 / 19:45
© Антон Новодережкин/ ТАСС
Народная артистка РФ Вера Алентова будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом со своим супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым. Об этом со ссылкой на Московский драматический театр имени А. С. Пушкина сообщает ТАСС.
"Прощание состоится 29 декабря в Театре Пушкина, после чего Веру Алентову похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем", - говорится в сообщении.
Церемония прощания начнется в 11:00 мск в Театре Пушкина.