Рябков: Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта

Россия и США приблизились к разрешению украинского конфликта. Такой оценкой поделился заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, 25 декабря 2025 года останется в памяти рубежом, когда стороны приблизились к урегулированию. "От политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - отметил замглавы МИД, добавив, что Киев и его спонсоры из ЕС удвоили усилия, чтобы "торпедировать договоренность".

Дипломат считает некорректным говорить о сроках завершения урегулирования, поскольку никакие искусственные рамки и дедлайны не способствуют реальной работе. "Нужно не листы календаря перед собой рассматривать", а фокусироваться на сути, полагает он.