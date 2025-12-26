Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика / Переговоры по Украине
Политика
Рябков: Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта
26 декабря 2025 / 19:59
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Россия и США приблизились к разрешению украинского конфликта. Такой оценкой поделился заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По его словам, 25 декабря 2025 года останется в памяти рубежом, когда стороны приблизились к урегулированию. "От политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность", - отметил замглавы МИД, добавив, что Киев и его спонсоры из ЕС удвоили усилия, чтобы "торпедировать договоренность".

Дипломат считает некорректным говорить о сроках завершения урегулирования, поскольку никакие искусственные рамки и дедлайны не способствуют реальной работе. "Нужно не листы календаря перед собой рассматривать", а фокусироваться на сути, полагает он.

