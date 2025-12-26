ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 80,8%. Опрос проводился с 15 по 21 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% опрошенных (минус 0,6 п. п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,9 п. п. и составляет 77%", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 49,5% респондентов (плюс 1,2 п. п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 50,7% участников опроса (плюс 0,3 п. п.). О доверии Мишустину заявили 60% сограждан (минус 0,2 п. п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 30,7%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,6%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,6%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,2%, КПРФ - 8,8%, ЛДПР - 10,7%, "Справедливой России" - 5,4%, "Новых людей" - 7,7%.