В России сбор зерна по итогам 2025 года составил 139,4 млн тонн

Сбор зерна в России по итогам 2025 года, предварительно, составил 139,4 млн тонн в чистом весе. Соответствующие данные приводятся в докладе Росстата о социально-экономическом положении России.

"В 2025 году, согласно предварительным данным, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 139,4 млн тонн зерна в весе после доработки, 17 млн тонн семян подсолнечника, накопано 43,6 млн тонн сахарной свеклы, 19,5 млн тонн картофеля, собрано 13,8 млн тонн овощей", - следует из документа.

Уточняется, что в 2025 году зерна намолочено на 10,7% больше уровня прошлого года, семян подсолнечника получено больше на 0,6%, сахарной свеклы - меньше на 3,3%. Вместе с тем сбор картофеля вырос на 9,4%, а сбор овощей сократился на 0,9%.

Некоторое время назад министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявляла, что урожай зерна в стране по итогам 2025 года составит 137 млн тонн в чистом весе, в том числе 90 млн тонн пшеницы.

В 2024 году урожай зерна в России составил порядка 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.