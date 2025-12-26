Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны

Темой традиционного пятничного оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стали дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны.

"У нас несколько вопросов. Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", - сказал глава государства, открывая мероприятие.

"Докладчик - министр обороны Андрей Рэмович Белоусов", - передал он слово главе МО РФ.

В совещании также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.

Кроме того, на это совещание был приглашен курирующий цифровую сферу в правительстве РФ вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.