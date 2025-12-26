Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
26 декабря 2025 / 22:26
КОТИРОВКИ
USD
26/12
77.8844
EUR
26/12
91.8902
Новости часа
В Белоруссии заданы районы боевого патрулирования "Орешника" Рябков уверен, что 2026-й будет для России годом побед
Москва
26 декабря 2025 / 22:26
Котировки
USD
26/12
77.8844
0.0000
EUR
26/12
91.8902
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Технологии / Стратегическая безопасность / Политика и религия
Технологии
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
26 декабря 2025 / 20:46
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Темой традиционного пятничного оперативного совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности стали дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах обороны и безопасности страны.

"У нас несколько вопросов. Первый - о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны", - сказал глава государства, открывая мероприятие.

"Докладчик - министр обороны Андрей Рэмович Белоусов", - передал он слово главе МО РФ.

В совещании также приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу, глава президентской администрации Антон Вайно и помощник главы государства Николай Патрушев, главы МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, ФСБ Александр Бортников, СВР Сергей Нарышкин.

Кроме того, на это совещание был приглашен курирующий цифровую сферу в правительстве РФ вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
21:16
В Белоруссии заданы районы боевого патрулирования "Орешника"
20:57
Рябков уверен, что 2026-й будет для России годом побед
20:46
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
20:32
В России сбор зерна по итогам 2025 года составил 139,4 млн тонн
20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
19:59
Рябков: Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта
19:45
Веру Алентову похоронят 29 декабря рядом с Меньшовым
19:31
Россия намерена модернизировать ядерную триаду
19:15
Израиль признал Сомалиленд в качестве независимого государства
18:59
Путин констатировал кратное увеличение востребованного в СВО вооружения
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения