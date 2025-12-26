Рябков уверен, что 2026-й будет для России годом побед

Уходящий год был для России непростым, но стал годом надежд, а грядущий 2026-й станет для страны годом побед. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Год трудный, но это год надежд", - ответил он на просьбу охарактеризовать 2025 год для РФ. На вопрос о том, каким будет для страны наступающий 2026 год, высокопоставленный дипломат ответил: "Годом побед".

Он выразил уверенность, что 2026-й ознаменуется дальнейшим укреплением международных позиций России, усилением ее авторитета.

"БРИКС, ШОС, Евразийская безопасность - это не лозунги, это материя повседневных дел. Укрепление безопасности во всех смыслах будет во главе угла нашей работы, но и борьба с неоколониализмом, становление новых альянсов, невзирая на расстояния, которые отделяют Россию от тех или иных стран, углубление нашего союзничества с соседями, защита русских и русскоязычных. Где бы они ни находились, они должны себя чувствовать под защитой Родины. Вот набор приоритетов", - резюмировал замглавы МИД РФ.