В Белоруссии определили районы боевого патрулирования ракетного комплекса "Орешник". Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ.

"Ракетный комплекс "Орешник" находится на белорусской территории. Определены районы боевого патрулирования", - указал он.

По словам начальника Генштаба, осуществляется слаживание действий боевых расчетов. "Заступление на боевое дежурство - это не что иное, как приведение комплекса в высшую степень готовности и содержание его в готовности к применению для выполнения задач, которые на него возложены", - отметил он.

На прошлой неделе, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "Орешник" заступает на боевое дежурство в республике.