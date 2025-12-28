Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём», - заявил президент России Владимир Путин 27 декабря в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Президент завил:

«Освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляйполе – это важные результаты боевой работы.

Что касается Димитрова, это серьёзный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе – второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области.

Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое.

И в завершение вот что хотел бы сказать. Вооружённые Силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения. Отмечаю эффективные действия соединений и воинских частей группировки войск «Центр» в ходе ликвидации формирований ВСУ, окружённых в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.

Контроль за городами Красноармейск и Димитров создают, как я уже сказал, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики. Взятие города Гуляйполе в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5 армии является закономерным результатом, который стал возможен благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач.

Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки «Восток» позволяют продвигаться вперёд, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, «на плечах» противника все это происходит.

Прошу командующих и тех командиров, которые с нами на связи, передать слова благодарности всему личному составу группировок, выполнявших задачи по освобождению Димитрова и Гуляйполя.

Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции.

Что ещё хотел бы добавить в завершение нашей сегодняшней встречи в таком формате. Напомню, говорил об этом не раз, но напомню ещё раз, всё началось, всё противостояние и боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, не желающим жить в условиях, в стране, где первичным источником власти является госпереворот, нежелающим жить в этом государстве, предоставить им их законное право, обеспечить, реализовать их законное право на самоопределение. Это право прописано в уставе Организации Объединённых Наций. Так и называется: право наций на самоопределение.

Но, к сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. И киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну, начать войну. Мы пытаемся её закончить и с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий, и никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали.

Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины.

Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём».