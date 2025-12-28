Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
28 декабря 2025 / 20:02
КОТИРОВКИ
USD
28/12
77.6923
EUR
28/12
91.2066
Новости часа
Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем В Белоруссии заданы районы боевого патрулирования "Орешника"
Москва
28 декабря 2025 / 20:02
Котировки
USD
28/12
77.6923
0.0000
EUR
28/12
91.2066
0.0000
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
26 декабря 2025 / 11:58
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
26 декабря 2025 / 11:19
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
26 декабря 2025 / 11:15
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Кризис на Украине / СВО
Безопасность
Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем
28 декабря 2025 / 19:32
Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём», - заявил президент России Владимир Путин 27 декабря в ходе совещания с руководством Генерального штаба и командующими группировками войск.

Президент завил:

«Освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляйполе – это важные результаты боевой работы.

Что касается Димитрова, это серьёзный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе – второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области.

Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое.

И в завершение вот что хотел бы сказать. Вооружённые Силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения. Отмечаю эффективные действия соединений и воинских частей группировки войск «Центр» в ходе ликвидации формирований ВСУ, окружённых в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.

Контроль за городами Красноармейск и Димитров создают, как я уже сказал, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики. Взятие города Гуляйполе в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5 армии является закономерным результатом, который стал возможен благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач.

Высокие темпы наступления соединений и воинских частей группировки «Восток» позволяют продвигаться вперёд, освобождая Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, «на плечах» противника все это происходит.

Прошу командующих и тех командиров, которые с нами на связи, передать слова благодарности всему личному составу группировок, выполнявших задачи по освобождению Димитрова и Гуляйполя.

Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции.

Что ещё хотел бы добавить в завершение нашей сегодняшней встречи в таком формате. Напомню, говорил об этом не раз, но напомню ещё раз, всё началось, всё противостояние и боевые действия были развёрнуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины и не признавшим результаты этого госпереворота, не желающим жить в условиях, в стране, где первичным источником власти является госпереворот, нежелающим жить в этом государстве, предоставить им их законное право, обеспечить, реализовать их законное право на самоопределение. Это право прописано в уставе Организации Объединённых Наций. Так и называется: право наций на самоопределение.

Но, к сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. И киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну, начать войну. Мы пытаемся её закончить и с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима с этих территорий, и никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали.

Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины.

Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём».

Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
Медведчук: на Украине невозможно провести легитимный референдум
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
США, похоже, сворачивают отношения с Европой - политолог
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Саммит в Анкоридже – главное внешнеполитическое событие года. Мнение
Если Киев не хочет мира,
мы решим все задачи СВО
вооруженным путем
Владимир Путин
Все интервью
19:32
Путин: если Киев не хочет мира, мы решим все задачи СВО вооруженным путем
21:16
В Белоруссии заданы районы боевого патрулирования "Орешника"
20:57
Рябков уверен, что 2026-й будет для России годом побед
20:46
Президент РФ обсудил с Совбезом развитие ИИ в интересах обороны
20:32
В России сбор зерна по итогам 2025 года составил 139,4 млн тонн
20:16
ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет почти 81%
19:59
Рябков: Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта
19:45
Веру Алентову похоронят 29 декабря рядом с Меньшовым
19:31
Россия намерена модернизировать ядерную триаду
19:15
Израиль признал Сомалиленд в качестве независимого государства
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения