Переговоры по Украине
Политика
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
28 декабря 2025 / 20:33
Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп 28 декабря перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

«Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным до своей встречи с <...> Зеленским», — написал он в соцсети «Truth».

Как сообщил СМИ помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых рабочих групп. О параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января.

Путин и Трамп, как отметил Ушаков, придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию конфликта на Украине. Стороны договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Зеленским. Президент США внимательно выслушал российские оценки перспектив выхода на договоренности.

Российский лидер в разговоре с Трампом заявил о важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Трамп заявил о впечатляющих перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения конфликта на Украине;

Трамп заявил в ходе разговора с Путиным, что убедился в стремлении России достичь мирного урегулирования на Украине политико-дипломатическими методами.

Президент США также объявил, что примет Зеленского в главном обеденном зале своего имения Мар-а-Лаго во Флориде.  «Пресса приглашена", - написал Трамп в своей соцсети.

Встреча начнется в ближайший час.

Как заявил 27 декабря российский президент, «если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём».

Трамп ранее заявил изданию Politico, что, по его мнению, встреча в Мар-а-Лаго пройдёт хорошо. Но Зеленский «ничего не получит, пока я не одобрю».  «Так что посмотрим, что у него есть».

