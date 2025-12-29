Что ждать от 2026 года? Прогноз

Каких важных международных событий стоит ждать в наступающем 2026 году? Прежде всего, хотелось бы верить, что СВО будет завершена, и это будет победа России. Будут подписаны такие мирные соглашения, которые гарантируют безопасность РФ на долгие годы.

Еще можно ожидать событий, связанных с продвижением процесса формирования нового миропорядка. Например, ожидается усиление влияния БРИКС. Состоится очередной саммит, и к этому саммиту государства, которые получили право присоединения к БРИКС, такие, например, как Саудовская Аравия, - станут полноправными членами объединения.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/8b2496a3d2b09d84bd28de0432bf21ad/