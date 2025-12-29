Сектор Газа: планы Трампа забуксовали

Ситуация в палестинском эксклаве вернулась к тому, что было в начале года

Нина Тихонова, международный обозреватель

Всего несколько дней остается до нового года, а план Дональда Трампа по сектору Газа так пока и буксует на первом этапе своей реализации. Ранее появились утечки в СМИ, что американский президент может объявить о начале второй стадии его реализации до католического Рождества, однако чуда не случилось. Теперь, согласно новым утечкам, второй этап может начаться не раньше января.

Между тем в понедельник ожидается визит премьера Биньямина Нетаньяху в США. Как сообщается, глава кабинета будет настаивать на передаче тела последнего израильского заложника в качестве условия перехода ко второму этапу сделки. В ХАМАС указывают, что поиск этих останков может занять какое-то время. Вкупе с постоянными нарушениями режима прекращения огня ситуация постепенно возвращается к тому, что было в начале 2025 года.

Тогда многое подавало надежды на мир в секторе Газа. 19 января вступило в силу перемирие. Однако усилия по его поддержанию пошли прахом из-за внутренней ситуации в Израиле. Практически одновременно с остановкой боевых действий в Тель-Авиве посыпалась правящая коалиция во главе с Биньямином Нетаньяху. Из нее в знак протеста против договоренностей вышел один из наиболее радикальных политиков Итамар бен Гвир. Уже в марте Израиль оказался на пороге досрочных выборов. В итоге глава правительства пошел на срыв перемирия ради возвращения в коалицию бывшего соратника.

Боевые действий возобновились с повышенной интенсивностью. Одновременно Израиль заблокировал ввоз в сектор Газа гуманитарной помощи. Профильные организации сразу забили тревогу, поскольку в палестинском эксклаве стали отмечаться случаи смерти от голода, не говоря уже об острой нехватке медикаментов, топлива и предметов бытового обихода.

Попытки найти решение конфликта через Совет Безопасности ООН ни к чему не приводили: США блокировали любые проекты резолюций. Много шуму наделало и заявление президента Дональда Трампа о намерении установить американский контроль над сектором Газа и превратить его в ближневосточную Ривьеру.

На практике произошло то, в чем Россия неоднократно обвиняла Вашингтон: США фактически монополизировали урегулирование конфликта. 29 сентября был представлен так называемый «план Трампа» из 20 пунктов, который должен был стать основой для всеобъемлющего урегулирования ситуации. Этот документ предполагает, в частности, прекращение огня, поэтапный отвод израильских войск, освобождение живых заложников и передачу Тель-Авиву останков погибших в обмен на палестинских заключенных, доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Управление эксклавом должен взять на себя Палестинский комитет, состоящий из технократов. Он также будет находиться под контролем Совета мира во главе с Дональдом Трампом. Кроме того, ряд пунктов посвящен послевоенному восстановлению сектора Газа. Что касается ХАМАС, то, в соответствии с планом, движение должно отказаться от любых форм участия во всех процессах и разоружиться. Все военная инфраструктура должна быть уничтожена.

Уже 10 октября было объявлено о прекращении огня. Несколькими днями позже Дональд Трамп объявил о завершении этой войны. В ноябре Совбез ООН принял резолюцию в поддержку плана американского президента. При этом Россия и Китай при голосовании воздержались. И такая позиция Москвы и Пекина выглядит закономерной: с одной стороны, действительно удалось остановить кровопролитие, с другой - будущее сектора Газа, как и в целом палестино-израильского урегулирования, оказалось туманным и далеким от идеи двухгосударственного решения.

К тому же реализация плана оказалась сложнее заложенных в нем деклараций. Спустя два месяца после введения предложенного США режима прекращения огня сектор Газа так и застрял на первом этапе мирного плана.

Негативный отпечаток на урегулирование конфликта вокруг сектора Газа накладывает и продолжающийся судебный процесс в отношении Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. По сути, из премьерского кресла он может попасть прямо в тюрьму, а потому держаться за власть глава кабинета будет до последнего. И самый лучший способ сохранять бразды правления в контексте нынешних событий - это война. Не просто так за прошедший год, помимо сектора Газа, Израиль успел ввязаться в боевые действия против Ирана, продолжить атаки на позиции Хезболлах в Ливане и сил безопасности, лояльных новому сирийскому руководству, а также отметиться ударами по Катару. Если премьерское кресло под Биньямином Нетаньяху зашатается, он вполне может повторить в новом году то, что уже сделал в марте: возобновить боевые действия в секторе Газа. Предлог для этого он всегда найдет.

Примечательно, что на этом фоне глава кабинета в конце ноября направил израильскому президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании. В отдельном видеообращении он недвусмысленно намекнул: положительное решение по этому вопросу позволит восстановить национальное единство. К тому же обязанность три раза в неделю являться в суд отвлекает его от управления страной.

С аналогичным обращением выступил в начале ноября и Дональд Трамп. Он-то точно понимает, что судьба плана по Газе самым прямым образом зависит от решения израильского президента.

Как бы то ни было, сейчас ситуация вокруг сектора Газа вернулась примерно к той же стадии, на которой была в начале этого года. Перемирие объявлено, и оно, пусть и с многочисленными нарушениями, поддерживается. Но все может измениться в одночасье, как это произошло в марте. Продвижение окончательного урегулирования пробуксовывает. Что будет с палестинским эксклавом еще через год, начнут ли там создавать ту самую ближневосточную Ривьеру или же сформированный местами "лунный пейзаж" пополнится очередными кратерами - этого сказать не может никто.